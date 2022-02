Germania: produzione industriale delude le attese a dicembre, pesa soprattutto edilizia

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 08:45

Delude le attese la produzione industriale a dicembre. Il dato ha mostrato una contrazione mensile dello 0,3% dal precedente +0,3% (dato rivisto da -0,2%). Su base annua la contrazione è stata del 4,1% dal -2,2% della passata rilevazione (dato rivisto da -2,4%). Il mercato si attendeva una crescita mensile dello 0,5% e una contrazione annua al ritmo del 3,6 per cento."Il rapporto sulla produzione industriale odierno non è così male come sembra a prima vista. L'attività industriale è stata principalmente indebolita dal settore delle costruzioni, che ha subìto una contrazione di oltre il 7% - sottolineano gli esperti di ING -. L'edilizia sembra risentire in modo significativo dell'attrito della catena di approvvigionamento, della carenza di manodopera e probabilmente anche di una pausa natalizia più lunga. L'attività industriale, al netto dell'energia e delle costruzioni, è effettivamente aumentata dell'1,2% su base mensile".