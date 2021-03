Germania: ordini industriali confermano divergenza in atto tra servizi e manifattura

Daniela La Cava 5 marzo 2021 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

I dati sugli ordini industriali tedeschi per il mese di gennaio confermano che "la divergenza tra il settore manifatturiero e quello dei servizi continuerà nel 2021". È quanto si attende Carsten Brzeski, global head of macro di ING, dopo i numeri sugli ordini all'industria che hanno mostrato a gennaio una crescita mensile dell'1,4% rispetto al -2,2% di dicembre. "La ripresa industriale dall'estate, pur provenendo da livelli molto bassi, è la ragione per cui l'economia tedesca ha resistito al quarto trimestre meglio della maggior parte dei Paesi della zona euro", spiega ancora l'economista.