Germania: inflazione si attesta all'1,5% a/a a dicembre

Titta Ferraro 3 gennaio 2020 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione accelera a fine 2019 in Germania. L'indice dei prezzi al consumo ha registrato a dicembre un aumento dello 0,5% su base congiunturale e dell'1,5% su base annua. In media l'inflazione in Germania si è attestata all'1,4% nel 2019.