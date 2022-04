Germania: inflazione sale ancora, ad aprile arriva a sorpresa al 7,4% annuo

Redazione Finanza 28 aprile 2022 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Nuovo aumento dei prezzi in Germania. Secondo la lettura preliminare, l'inflazione ad aprile si è attestata al 7,4% su base annua, evidenziando un rialzo rispetto al 7,3% di marzo. Gli analisti si aspettavano un leggero calo al 7,2%, dopo che il governo ha tagliato le tasse sui carburanti. Il dato tedesco fa temere un ulteriore aumento dell'inflazione anche nell'intera Eurozona (in uscita domani) che sarebbe scomodo per la Banca centrale europea.