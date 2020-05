Germania: inflazione ancora in calo, a maggio (preliminare) scesa allo 0,6% annuo

Valeria Panigada 28 maggio 2020 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Nuovo calo dell'inflazione in Germania. Secondo la lettura preliminare, il tasso di inflazione nella principale economia dell'Eurozona si è attestata a maggio allo 0,6% su base annua, in calo rispetto allo 0,9% del mese precedente. A febbraio l'inflazione era all'1,7% e a partire da marzo ha iniziato una parabola discendente. Il dato anticipa quello sull'inflazione dell'Eurozona, in uscita domani.