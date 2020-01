Germania: inflazione accelera, a gennaio indice prezzi al consumo in crescita dell'1,7%

Alessandra Caparello 30 gennaio 2020 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Accelera l’inflazione in Germania che a gennaio 2020 segna un aumento dell’1,7% contro l’1,5% del mese precedente. Il dato, reso noto da Destatis, è in linea con le stime.Su base mensile l’indice nazionale dei prezzi al consumo segna una flessione dello 0,6% come da attese, in calo rispetto allo 0,5% precedente.