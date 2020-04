Germania: inflazione a +0,8% ad aprile (prelim.), minimi da novembre 2016

Redazione Finanza 29 aprile 2020 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura preliminare di aprile in Germania l'inflazione ha mostrati un aumento dello 0,8% su base annua dal precedente +1,4%, portandosi sui minimi da novembre 2016. Il consensus Bloomberg indicava un dato in rialzo dello 0,7 per cento. Su base mensile l'inflazione tedesca ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto al +0,1% della passata lettura."Nel breve, con i bassi prezzi del petrolio e le forze deflazionistiche, derivanti dal danno economico di Covid-19, l'inflazione tedesca si muoverà in una sola direzione nei prossimi mesi: ovvero in calo". Questo il commento di Carsten Brzeski di Ing.