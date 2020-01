Germania: indice prezzi al consumo in rialzo su base annua

Alessandra Caparello 16 gennaio 2020 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

A dicembre l’indice dei prezzi al consumo in Germania segna su base annua un rialzo dell’1,5% come da stima preliminare. Lo rende noto Destatis secondo cui su base mensile l’indice segna invece lo 0,5% dallo 0,8% precedente.L’inflazione armonizzata invece sale dello 0,6% su base mensile, in linea con le stime e il consensus.