Germania: indice Zew sorprende tutti, balzo a 71,5 ad agosto

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia degli investitori in Germania in deciso miglioramento ad agosto. L'indice Zew sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 71,5 punti contro i 59,3 punti della passata rilevazione. Gli analisti si attendevano un peggioramento, con un dato pari a 55,8 punti.