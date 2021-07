Germania: indice Zew peggiora e delude le attese. Ma su situazione corrente torna positivo per prima volta in 2 anni

Redazione Finanza 6 luglio 2021 - 11:25

L'indice Zew del sentiment economico in Germania è diminuito nel sondaggio di luglio, scendendo di 16,5 punti a 63,3 punti, deludendo le aspettative degli analisti che avevano previsto un calo più contenuto a 75,2 punti. Tuttavia, le aspettative per i prossimi sei mesi rimangono ancora a un livello molto alto. Non solo. La valutazione della situazione economica corrente in Germania è ancora una volta in forte miglioramento attestandosi a 21,9 punti a luglio, ben 31 punti in più rispetto al mese precedente (consensus fermo a 5 punti). La situazione corrente in Germania è ora valutata in modo simile a come era all'inizio del 2019, con l'indicatore corrispondente che ora è tornato in territorio positivo per la prima volta in due anni.“Lo sviluppo economico continua a normalizzarsi. Nel frattempo, l'indicatore della situazione corrente per la Germania ha chiaramente superato il calo legato al coronavirus. Sebbene l'indicatore Zew del sentiment economico sia nuovamente diminuito in modo significativo, è ancora a un livello molto alto. Gli esperti del mercato finanziario si aspettano quindi che la situazione economica complessiva sia straordinariamente positiva nei prossimi sei mesi", ha commentato il presidente di ZEW, il professor Achim Wambach, sulle attuali aspettative.