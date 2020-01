Germania: fiducia consumatori sale a sorpresa a febbraio

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

La fiducia dei consumatori in Germania migliora a febbraio e batte le attese. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di febbraio, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a 9,9 punti in rialzo rispetto ai 9,7 punti di dicembre (dato rivisto da 9,6). Il mercato si attendeva un dato di fiducia pari a 9,6.