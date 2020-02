Germania: fiducia consumatori in leggero calo ma in linea con attese

Valeria Panigada 20 febbraio 2020 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia dei consumatori in Germania peggiora lievemente, in linea con le attese, suggerendo come l'epidemia di coronavirus non desti forti preoccupazioni. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di marzo, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a 9,8 punti, in leggero calo rispetto ai 9,9 punti di febbraio.