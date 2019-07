Germania, doccia fredda da industria: -2,2% m/m per ordini di fabbrica a maggio, -8,6 a/a

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Nuova doccia fredda per l’industria tedesca. Nel mese di maggio gli ordini di fabbrica in Germania hanno registrato una flessione del 2,2% dal precedente +0,4% (dato rivisto da +0,3%). Su base annua il dato ha mostrato una riduzione dell'8,6%, in forte rallentamento rispetto al -5,3 di maggio 2018. Il mercato si attendeva un calo mensile dello 0,2% e un -6,2% su base annua.