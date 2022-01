Germania: disoccupazione cala a sorpresa a fine 2021

Titta Ferraro 4 gennaio 2022 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Incalo la disoccupazione in Germania a dicembre 2021. Dai dati del Federal Labour Office emerge un tasso di disoccupazione al 5,2% dal 5,3% precedente. Il consensus era per una conferma al 5,3%. Il numero dei disoccupati risulta in diminuzione di 23 mila unità dopo il calo di 34 mila rilevato a novembre e contro una flessione di 15 mila unità stimata dal consensus.