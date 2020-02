Germania: dicembre chiude un anno da dimenticare per l'industria

Daniela La Cava 7 febbraio 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

"Dopo i dati deludenti sui nuovi ordini di fabbrica arrivati ieri, la produzione industriale e le esportazioni per il mese dicembre non sono state affatto migliori, concludendo un anno terribile per l'industria tedesca", commenta Carsten Brzeski capo economista Ing Germany."Il calo del manifatturiero prosegue - aggiunge l'economista -. La ripresa di novembre ha rappresentato solo un sollievo temporaneo per l'industria tedesca, visto che i dati di dicembre hanno mostrato una continuazione della più ampia tendenza al ribasso". In particolare, a dicembre la produzione industriale ha mostrato un calo ben oltre le attese del 3,5% su base mensile dopo l'incremento mensile dell'1,2% registrato a novembre. Si tratta del quinto calo negli ultimi sette mesi.