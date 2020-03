Germania: crollo della fiducia consumatori sui minimi da oltre 10 anni, deluse le attese

Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Effetto coronavirus sulla fiducia dei consumatori in Germania che crolla più del previsto, finendo sui livelli più bassi dal maggio 2009. Secondo il sondaggio Gfk in relazione al mese di aprile, la fiducia dei consumatori tedeschi si è attestata a 2,7 punti, in decisa flessione rispetto agli 8,3 punti della passata rilevazione (dato rivisto al ribasso dai 9,8 punti precedenti). Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un calo più moderato a 7,1 punti.