Germania: crollo degli ordini di fabbrica a marzo, -15,6% in un mese. Peggio delle attese

Valeria Panigada 6 maggio 2020 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Crollo degli ordini di fabbrica in Germania, a causa del lockdown per contenere il contagio da coronavirus. A marzo, mese in cui è scattato il blocco delle attività nel paese, gli ordini di fabbrica sono scesi del 15,6% rispetto al mese prima, facendo peggio delle attese degli analisti che si aspettavano una contrazione del 10%.