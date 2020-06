Germania: con Ifo giugno "più ottimismo"

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

"L'ottimismo è tornato, con l'indice Ifo che continua a salire in scia alle aspettative significativamente migliorate", commenta Carsten Brzeski, economista di Ing. L'indice Ifo è salito a 86,2 a giugno rispetto ai 79,5 di maggio in netto miglioramento dopo il tonfo di aprile, quando l'indice era sceso vicino ai minimi storici. L'esperto sottolinea che "nel breve l'indice Ifo aggiunge un certo ottimismo che, dopo i lockdown, almeno la prima fase sarà a forma di v. Non è una vera sorpresa ma è importante vedere che si sta concretizzando davvero". Resta, però, ancora una certa incertezza.