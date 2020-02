Germania: brusca battuta d'arresto per lo Zew, a febbraio giù a 8,7 da 26,7

Daniela La Cava 18 febbraio 2020 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Battuta d'arresto a febbraio per lo Zew. Dopo il recupero che aveva caratterizzato gennaio, a febbraio l'indice che anticipa il sentiment verso l'economia tedesca dei prossimi mesi si è attestato a 8,7 punti, in netto peggioramento rispetto ai 26,7 della passata rilevazione. Il consensus Bloomberg indicava un dato in flessione rispetto a gennaio, ma pari a 21,5.