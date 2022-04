Germania: a marzo inflazione accelera a +7,3% a/a, +2,5% m/m

Alessandra Caparello 12 aprile 2022 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo l’inflazione in Germania, come rende noto l'ufficio statistico Destatis, segna un aumento del 7,3% su base annua contro +5,1% del mese precedente.Su base mensile si registra un +2,5%, come indicato dalla stima preliminare e rispetto al +0,9% di febbraio.