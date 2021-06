Germania: a giugno inflazione a +0,4% m/m, +2,3% a/a

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 14:42

I prezzi al consumo in Germania hanno mostrato a giugno una crescita mensile dello 0,4% rispetto al precedente +0,5%, in linea con le attese. Su base annua l'inflazione si è, invece, attestata al 2,3% in rallentamento rispetto al +2,5% della passata lettura (consensus Bloomberg indicava una crescita annua al 2,4%). Si tratta della stima preliminare. Per ING, "il calo dell'inflazione tedesca non è altro che un temporale in estate: porta un breve periodo di raffreddamento ma non è un vero game-changer".