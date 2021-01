Germania: a dicembre stabile il tasso di disoccupazione al 6,1%

Alessandra Caparello 5 gennaio 2021 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre in Germania, il tasso di disoccupazione, rilevato dal Federal Labour Office, si conferma al 6,1% come il mese precedente e in linea con le attese del consensus.Allo stesso tempo si rileva una flessione di 37mila disoccupati dopo la contrazione di 40mila rilevato a novembre.