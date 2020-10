Germania: Zew torna a scendere, a ottobre giù a 56,1 punti. Sotto le attese

Valeria Panigada 13 ottobre 2020 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia degli investitori in Germania torna a scendere dopo due mesi consecutivi di forti rialzi. Complice il brusco aumento dei contagi di coronavirus in Europa, che rischia di far scattare nuove misure di confinamento in diversi paesi, Germania compresa. L'indice Zew sulle aspettative per il mese di ottobre si è così attestato a 56,1 punti, contro i 77,4 punti di settembre e i 71,5 punti di agosto. Si tratta dei livelli più bassi da maggio scorso. Il calo era atteso dagli analisti, ma in misura più contenuta. Le aspettative erano infatti per un indice pari a 73 punti.