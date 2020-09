Germania: Zew balza ancora e batte attese, a settembre sale a 77,4

Daniela La Cava 15 settembre 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo in avanti per la fiducia degli investitori in Germania a settembre. L'indice Zew sulle aspettative per il mese in corso si è infatti attestato a 77,4 punti contro i 71,5 punti di agosto e i 59,3 punti di luglio. Un forte recupero che ha sorpreso anche gli analisti che si attendevano un rallentamento a 69,8.