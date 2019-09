Germania: Pmi servizi ad agosto (finale) rivisto al rialzo a 54,8 punti

Valeria Panigada 4 settembre 2019 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Accelera l'attività del terziario in Germania. Secondo la lettura finale, l'indice Pmi servizi si è attestato ad agosto a 54,8, in rialzo rispetto ai 54,5 punti di luglio e rispetto ai 54,4 punti della stima preliminare. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto.