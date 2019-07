Germania: Pmi manifatturiero scivola a 43,1 punti a luglio, minimi da 7 anni

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Doccia fredda per la Germania con le nuove indicazioni arrivate dall'attività manifatturiera. Nella lettura preliminare di luglio l'indice Pmi manifatturiero tedesco è sceso a 43,1 punti contro i 45 punti si luglio. Si tratta dei minimi a sette anni. Le condizioni del settore manifatturiero tedesco sono passate "di male in peggio a luglio, aumentando il rischio che la maggiore economia dell'Eurozona entri in recessione tecnica", commenta l'economista di Ihs Markit, Phil Smith.