Germania: Pmi manifatturiero sale a 43,8 punti a novembre, quello servizi in calo a 51,3 (preliminare)

Daniela La Cava 22 novembre 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi manifatturiero della Germania sale a 43,8 punti a novembre rispetto ai 42,1 di ottobre, sui massimi a 5 mesi. In leggera flessione il Pmi servizi che è passato dai 51,6 di ottobre a 51,3 della stima flash di novembre. Il consensus Bloomberg indicava 52 punti per il Pmi servizi e 42,8 punti per quello manifatturiero.