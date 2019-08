Germania: Pmi manifatturiero migliora a sorpresa ad agosto, servizi giù ma meno del previsto

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

A sorpresa l'attività manifatturiera della Germania migliora ad agosto, seppur mantenendosi in una fase di contrazione. Secondo la lettura preliminare, l'indice Pmi manifatturiero si è attestato ad agosto a 43,6 punti contro i 43,2 punti di luglio. Gli analisti si aspettavano un calo a 43 punti.Guardando al settore terziario, l'indice Pmi servizi è sceso leggermente da 54,4 punti di luglio a 54,4 punti di agosto, ma facendo comunque meglio delle stime degli analisti che si aspettavano una flessione più marcata a 54,1 punti.Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.