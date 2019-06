Germania: Pmi manifatturiero a 44,3 punti a maggio (finale)

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura finale di maggio l'indice Pmi manifatturiero in Germania è stato confermato a 44,3 punti, in linea con le attese del mercato. Il dato è in leggero calo dai 44,4 punti di aprile, una delle letture più basse dalla metà del 2012.