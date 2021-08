Germania: Pil finale II trimestre rivisto al rialzo, +1,6% t/t e +9,8% annuo

Daniela La Cava 24 agosto 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Nella lettura finale del secondo trimestre il Pil in Germania è cresciuto dello 1,6% su base trimestrale, in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione e alle attese degli analisti pari all'1,5 per cento. Su base annua il Pil è salito del 9,8%, anche in questo caso è stato rivisto al rialzo rispetto al +9,6% della passata lettura e del consensus Bloomberg.