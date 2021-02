Germania: Pil IV trimestre (finale) a +0,3% t/t, meglio delle attese

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 08:21

Economia tedesca in lieve miglioramento nel quarto trimestre del 2020, mostrando un Prodotto interno lordo (Pil) in rialzo dello 0,3% rispetto al periodo precedente. Si tratta della lettura finale, che si raffronta con la stima preliminare pari a +0,1 per cento. Anche il consensus Bloomberg si attendeva una conferma a +0,1% della lettura passata. Su base annua il dato ha mostrato una contrazione del 2,7% contro il -2,9% della passata rilevazione e del consensus.