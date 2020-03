Germania: Ifo fiducia crolla a 86,1 a marzo

Daniela La Cava 25 marzo 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Segnali decisamente negativi in arrivo dalla fiducia del mondo imprenditoriale tedesco. Crolla ulteriormente nella lettura finale l'indice Ifo business climate, che misura la fiducia delle imprese in Germania, si è attestato a 86,1 punti marzo dai 96 punti di febbraio, in peggioramento rispetto anche agli 87,7 punti della stima preliminare. Si tratta del maggior calo mensile di sempre.