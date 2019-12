Germania: Bundesbank dimezza stima Pil 2020 a +0,6%, crescita sostenuta a partire dal 2021

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 10:01

LaGermania non entrerà in recessione, anche se la crescita rimarrà molto contenuta questo inverno e il prossimo anno. Lo prevede la Bundesbank nel suo ultimo rapporto sulla congiuntura. "Come nei trimestri precedenti, è probabile che l'economia rimanga molto contenuta questo inverno - ha scritto la banca centrale tedesca nello studio - tuttavia, non è prevedibile una recessione". Secondo le nuove stime della Bundesbank, il Pil tedesco dovrebbe crescere soltanto dello 0,6% nel 2020, contro la precedente stima di un +1,2% formulata a giugno. La crescita dovrebbe accelerare nei due anni successivi. Il Prodotto interno lordo dovrebbe infatti aumentare sensibilmente nel 2021 e 2022 dell'1,4% ciascuno.