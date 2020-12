Germania: +2,9% m/m ordini fabbrica a ottobre, oltre attese

Daniela La Cava 4 dicembre 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

In Germania gli ordini di fabbrica hanno mostrato ad ottobre un rialzo mensile del 2,9% contro il +1,1% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,5%). Il mercato si attendeva un dato in crescita dell'1,5 per cento.