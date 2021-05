Germania: +27,8% a/a per ordini di fabbrica a marzo, +3% m/m

Daniela La Cava 6 maggio 2021 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Ordini di fabbrica in ripresa e migliori delle attese in Germania a marzo. Su base annua il dato ha segnato un balzo del 27,8% contro il precedente +5,8% (dato rivisto da +5,6%), con il mercato che si attendeva una crescita del 25,6 per cento. Su base mensile il dato ha mostrato un aumento del 3% dal precedente +1,4% (dato rivisto da +1,2%), mentre il consensus Bloomberg indicava un +1,5 per cento."I forti ordini industriali sono di buon auspicio per la futura attività industriale, confermando prospettive molto positive per la crescita del secondo trimestre", commenta Carsten Brzeski, global head of macro di ING.