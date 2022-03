Germania: +26,3% a/a prezzi import a febbraio, +1,3% m/m. Deluse attese

Daniela La Cava 29 marzo 2022 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

In Germania l'indice dei prezzi alle importazioni ha mostrato a febbraio un rialzo annuo del 26,3% contro il +26,9% della passata rilevazione. Su base mensile il dato ha registrato un +1,3% dal precedente +4,3 per cento. Il consensus Bloomberg indicava un rialzo annuo del 27,2% e una crescita mensile al ritmo dell'1,6 per cento.