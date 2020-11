Germania: +1,6% m/m per produzione industriale a settembre

Daniela La Cava 6 novembre 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Cresce ma a un ritmo meno sostenuto delle attese la produzione industriale in Germania. Il dato di settembre ha mostrato un rialzo mensile dell'1,6%, accelerando rispetto al +0,5% della passata lettura (dato rivisto da -0,2%) ma facendo peggio delle attese che si attendevano una crescita del 2,5 per cento. Su base annua la produzione ha registrato una flessione del 7,3% dal precedente -8,7% (dato rivisto da -9,6%), mancando anche in questo caso le attese a -6,5 per cento.