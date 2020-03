Germania: -0,4% m/m per prezzi alla produzione a febbraio

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Ancora indicazioni deboli per l'industria tedesca. A febbraio l'indice dei prezzi alla produzione ha mostrato una flessione mensile dello 0,4% rispetto al precedente +0,8 per cento. Su base annua il dato ha registrato una flessione dello 0,1 per cento.