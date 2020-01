Germania: +0,1% m/m per prezzi alla produzione a dicembre, sotto attese

Daniela La Cava 20 gennaio 2020 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

InGermania i prezzi alla produzione hanno registrato un moderato rialzo mensile dello 0,1% a dicembre, mancando le attese del mercato che stimava un rialzo dello 0,2 per cento. Su base annua il dato ha mostrato una contrazione dello 0,2% in linea con le aspettative, ma in miglioramento rispetto al -0,7% della passata rilevazione.