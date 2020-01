Eurozona: si intensifica contrazione attività manifatturiera

Titta Ferraro 2 gennaio 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Dopo aver raggiunto a novembre il valore più alto in tre mesi, perde vigore a dicembre l’indice IHS MarkitPMI del Settore Manifatturiero dell’Eurozona. Il dato si attesta a 46,3, in discesa da 46,9 di novembre ma meglio della precedente stima flash di 45.9. Il PMI rimane sotto della soglia di non cambiamento di 50 per l’undicesimo mese consecutivo. "Ancora una volta la Germania è stata la nazione a riportare i risultati peggiori - rimarca Markit in una nota - mentre il peggioramento osservato in Italia e nei Paesi Bassi è stato il maggiore in più di sei anni e mezzo".