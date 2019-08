Eurozona: export in crisi: -4,7% a giugno, surplus commerciale scende a 20,6 mld

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni deboli per l'Eurozona sul fronte commerciale. A giugno, stando ai dati Eurostat, le esportazioni sono state pari a 189,9 miliardi di euro, in flessione del 4,7% rispetto a un anno fa. In calo anche le importazioni: -4,1% a 169,3 miliardi. IL saldo della bilancia commerciale a giugno risulta in surplus di 20,6 miliardi, in calo rispetto ai 22,6 miliardi di giugno 2018.