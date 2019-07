Eurozona: Inflazione scende all'1,1% a luglio, come da attese

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Siraffreddano ulteriormente i prezzi in Europa. I dati Eurostat evidenziano una crescita dell'indice dei prezzi al consumo dell'1,1% a luglio, in decelerazione dall'1,3% del mese precedente. Il dato è in linea con le attese.