Europa, ad aprile prezzi di produzione in aumento ma al di sotto delle previsioni

Gli aumenti dei prezzi di produzione nell’Unione Europea ad aprile ci sono stati, ma si sono attestati al di sotto delle stime elaborate precedentemente dagli esperti.

In particolare, su base mensile i prezzi di produzione ad aprile hanno fatto segnare un +1,2%, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +2,3%). Mentre su base annuale si è registrato un +37,2%, in aumento rispetto al precedente +36,9% (la previsione era +38,5%).