Bce: reinvestimenti bond PEPP almeno fino a fine 2023

Titta Ferraro 22 aprile 2021 - 13:55

MILANO (Finanza.com)

IlConsiglio direttivo della Bce conferma che continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.