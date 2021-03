Bce lascia tassi fermi e conferma dotazione Pepp

Titta Ferraro 11 marzo 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dal secondo meeting Bce del 2021. I tassi di interesse rimangono fermi a zero ed è stata conferma anche la dotazione complessiva nell’ambito del PEPP, il Programma di acquisto per l’emergenza, che a dicembre 2020 era stata innalzata a 1.850 miliardi di euro. Gli acquisti andranno avanti almeno fino a marzo 2022.L’attenzione ora è rivolta al tono che verrà utilizzato da Christine Lagarde, presidente della Bce, nella conferenza stampa in programma alle 14:30.