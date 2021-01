Area Euro: disoccupazione scende all'8,3% a novembre

Titta Ferraro 8 gennaio 2021 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area dell'euro si è attestato all'8,3% a novembre 2020, in calo dall'8,4% di ottobre e in aumento dal 7,4% nel novembre 2019. E' quanto emerge dai dati Eurostat.Il tasso di disoccupazione dell'UE è del 7,5% a novembre 2020, dal 7,6% del mese precedente e in aumento rispetto al 6,6% di novembre 2019.