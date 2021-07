Agenda mercati: riunione Bce domina la prossima settimana

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

La prossima settimana i mercati si concentreranno quasi interamente sulla riunione della Banca centrale europea (Bce) dopo la recente modifica della strategia di politica monetaria. "L’Istituto, infatti, stando a quando detto dalla Lagarde, introdurrà la decisione con un nuovo formato di comunicato e inoltre apporterà delle modifiche alla forward guidance per tener conto del nuovo obiettivo di inflazione", commentano gli strategist di Mps Capital Services e indicano che oltre alla Bce, da tenere sotto osservazione i dati Pmi preliminari di luglio in arrivo in Europa e Usa. "Quelli dell’Eurozona - proseguono gli analisti - dovrebbero evidenziare un proseguimento del recupero della componente servizi, alla luce delle riaperture, mentre negli Stati Uniti sarà importante vedere se giungeranno ulteriori segnali di rallentamento dopo quelli già visti negli indici Ism".