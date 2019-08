Agenda macro di mercoledì 14 agosto, raffica di dati in Europa

Titta Ferraro 14 agosto 2019 - 07:02

MILANO (Finanza.com)

Dopo i riscontri arrivati nella notte dalla Cina, oggi l'agenda economica vede in primo piano il dato preliminare del PIL tedesco nel secondo trimestre 2019. In mattinata focus anche sull'inflazione francese a luglio e i prezzi alla produzione in Gran Bretagna; alle 11:00 l'Eurostat diffonderà i dati su PIL dell'area euro e produzione industriale a giugno. Dagli Usa focus sulle scorte settimanali di greggio.