Francia torna a crescere nel I trimestre con un Pil +0,4%, la Spagna ancora debole

Valeria Panigada 30 aprile 2021 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

L'economia francese è cresciuta nel primo trimestre dell'anno, nonostante l'inasprimento delle restrizioni per limitare la diffusione della pandemia di coronavirus. La seconda economia più grande della zona euro è cresciuta dello 0,4% nel trimestre, dopo una contrazione dell'1,4% nel quarto trimestre del 2020, ha rilevato l'agenzia di statistica francese Insee in una prima stima. Il dato è migliore delle attese degli analisti che avevano previsto un Pil stagnante. Tuttavia, la crescita è troppo limitata per permettere alla Francia di ritrovare i livelli pre-Covid. Ancora debole invece l'economia spagnola, dove il Pil segna nel primo trimestre dell'anno una contrazione dello 0,5% rispetto ai tre mesi prima, dopo che nel quarto trimestre del 2020 era rimasto invariato (0%).