Francia: tasso di disoccupazione salito a sorpresa all'8,6% nel terzo trimestre

Valeria Panigada 14 novembre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Iltasso di disoccupazione in Francia si è attestato all'8,6% nel terzo trimestre del 2019, in rialzo rispetto all'8,5% precedente. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano invece un calo all'8,4 per cento. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro).